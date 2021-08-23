Ролдугин дал мастер-класс и концерты в «Сириусе»

Спокойная мелодия из оперы «Князь Игорь» знакома каждому. Композицию исполняет один из лучших оркестров мира. Это в один день, на другой — «Судьба стучится в дверь». Над Черным морем прогремели Бетховен, Рахманинов и Сен-Санс. Симфонический оркестр Татарстана вместе с маэстро Сергеем Ролдугиным подарили жителям и гостям Сочи два вечера классической музыки, передает телеканал «Известия».

Йорк Бентим, учитель из ФРГ, сдал билеты, узнав про концерт.

«Я думаю, я не буду спать сегодня ночью», — отметил Бентим.

Пока выступления проходят в парке наук и искусств «Сириус». Но уже видны очертания нового концертного зала. Здесь будут самые знаменитые мировые оркестры и солисты. А пока хулиганят молодые таланты. Тон меняется на серьезный, рабочий, когда выходит Сергей Ролдугин.

«Всегда с вами остается главный профессор вашей жизни. Главный, он всегда один: это ваш собственный слух. Напишите над кроватью», — рассказал народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Ролдугин.

Даже двух экспресс-занятий хватает, чтобы дать нужный импульс.

«Сергей Павлович очень удивил своим видением, своим подходом к моей игре. Он не акцентировал на чем-то внешнем, на фразировке моей игры, заставил заглянуть внутрь себя. Маэстро показывает, как нужно играть на инструменте. Лучшие произведения, талантливая молодежь и восторженные слушатели. Эти вечера в Сочи точно станут ярчайшими событиями лета», — рассказал один их учеников маэстро Даниил Друзин.

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