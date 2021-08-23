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Четыре клуба РПЛ поддержали отмену лимита на легионеров

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Четыре клуба чемпионата России из 16 поддержали в ходе голосования отмену лимита на легионеров. Об этом 23 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Что касается лимита, то есть те, кто за», — рассказал источник агентства ТАСС. По его словам, за отмену лимита на иностранных футболистов, в частности, выступил «Рубин». Каждый клуб имеет свои комментарии по этому вопросу, добавил он.

Большая группа клубов выступила за то, чтобы смягчить лимит до параметров 10+15, но через несколько сезонов.

В настоящее время в «Тинькофф-Российской премьер-лиге» (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. Как добавляет «Газета.ру», выходить на поле могут одновременно все легионеры.

Ранее в этот день президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о планах организации отказаться от лимита на легионеров. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил российский футбол с болотом и поддержал планы РФС. По его мнению, замена россиян в футболе легионерами не принесет вреда.

Со своей стороны бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что если из российского чемпионата убрать легионеров, то нужен отбор иностранцев по качеству подготовки. Как он полагает, отмена лимита грозит нехваткой футболистов в составе сборной.

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