Губерниев оценил идею РФС отменить лимит на легионеров

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 23 августа сравнил российский футбол с болотом и поддержал планы Российского футбольного союза (РФС) по отмене лимита на легионеров.

По его мнению, конкуренция с зарубежными игроками пойдет на пользу отечественным футболистам.

«Я поддерживаю шаги РФС. Надо думать, чтобы российское футбольное болото превратилось в прохладную реку с чистой водой, чтобы к нам приезжали хорошие футболисты, чтобы наши не застаивались, а росли в условиях конкуренции», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Комментатор выразил уверенность в том, что замена россиян в футболе легионерами не принесет вреда.

«Если не будут расти в условиях конкуренции, то пусть на их месте играют хорошие футболисты из других стран. Поскольку сейчас мы в болоте, то хуже точно не будет», — заявил он.

Также Губерниев предложил перейти на систему весна-осень.

«В России нужно играть, когда трава выросла», — добавил комментатор.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть в команде может быть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

Ранее в понедельник президент РФС Александр Дюков сообщил о планах организации отказаться от лимита на легионеров.

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре со «Спорт-Экспрессом», комментируя эту инициативу, предложил ввести отбор иностранцев по качеству подготовки в случае ее принятия.