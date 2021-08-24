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В темноте, но не в обиде: кабмин просят изменить ГОСТ по тонировке авто

От чего затемненные стекла могут спасти россиян
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В темноте, но не в обиде: кабмин просят изменить ГОСТ по тонировке авто
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2021-08-23 17:11:48
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Правительство просят пересмотреть ГОСТ на тонировку автомобилей, снизив требования к уровню светопропускающей способности пленки с 70 до 50%. Как выяснили «Известия», такое обращение в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина, а также глав МВД и Минтранса направил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, сделать это его побудили несправедливые штрафы в отношении автолюбителей, а также жаркие погодные условия, спастись от которых помогают темные стекла. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному, но в целом считают, что тему можно обсуждать. А эксперты считают предложение заслуживающим поддержки: по их словам, сегодня новые машины продаются с тонировкой, которая может на несколько процентов отличаться от требований закона. Поэтому автовладельцам, купившим такие авто, сразу же приходится менять стекла.

Не сошлись в ГОСТах

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В России предлагают снизить официальный предел показателя светопропускающей способности тонировочной пленки на передних боковых стеклах до уровня 50%. По информации «Известий», такое обращение в адрес вице-премьера правительства Марата Хуснуллина, а также глав МВД и Минтранса направил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Депутат говорит о многочисленных обращениях россиян, которых штрафуют, ссылаясь на ГОСТ 5727-88. Норматив устанавливает, что светопропускание ветровых стекол должно быть не менее 75%, прочих стекол — не менее 70%.

«Несмотря на то что действие этого стандарта утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в Правилах дорожного движения», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также в нем Ярослав Нилов отмечает, что на только что выпущенных автомобилях уровень тонировки может составить 7072%.

В темноте, но не в обиде
Водитель снимает тонировку с лобового стекла автомобиля во время ночного рейда ГИБДД

Водитель снимает тонировку с лобового стекла автомобиля во время ночного рейда ГИБДД

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

«Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно», — сообщает он в письмах.

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Вторым фактором пересмотра ГОСТА стали жаркие погодные условия.

«Полагаю, необходимо принять во внимание и международный опыт. К примеру, в ряде штатов США, сходных по масштабам солнечной активности и природно-климатическим условиям со многими субъектами ЮФО РФ, защита автомобиля тонировочной пленкой является в том числе нормативным требованием к автовладельцам, позволяющим как защитить водителя и пассажиров от избыточной солнечной радиации, так и снизить уровень аварийности, а также значительно сэкономить средства на охлаждение салона автомобиля», — говорится в обращении.

— Считаю, что объяснять необходимость отсутствия тонировки одной безопасностью неправильно. Наоборот, на безопасность влияет комфортность управления автомобилем. Посмотрите, какая у нас в этом году была аномальная жара даже в Москве, а представьте, какая при этом температура была в южных регионах РФ, — пояснил «Известиям» Ярослав Нилов, подчеркнув, что именно этот фактор может в итоге влиять на безопасное управление транспортным средством.

В заключение депутат просит дать поручение о корректировке действующего ГОСТа и снижении требования к уровню светопропускающей способности пленки с 70 до 50%.

Попадают на замену

Инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по транспорту.

В темноте, но не в обиде
В темноте, но не в обиде: кабмин просят изменить ГОСТ по тонировке авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Она основана на реалиях. Совершенно очевидно, что многие автолюбители испытывают из-за этого определенные неудобства в виде штрафов. Согласен с тем, что тонировка — это не только способ спрятать себя в машине, но и определенная защита от солнечного излучения, — пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

А вот во фракциях к предложению отнеслись по-разному.

— Конечно, дискомфорт из-за жары в машине — это проблема, но этот ГОСТ принимался в целях безопасности, а также борьбы с терроризмом. Поэтому считаю, что этот вопрос надо обсуждать, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Первый зампред комитета по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев считает, что тонировка не панацея от жары.

Лучшая мера в борьбе с солнцем это установка в автомобиле кондиционера, хотя лично я не против того, чтобы это предложение поддержать. Я недавно сел в машину без тонировки и почувствовал в ней себя как-то странно: едешь, будто у всех на виду, — отметил парламентарий.

В темноте, но не в обиде
В темноте, но не в обиде: кабмин просят изменить ГОСТ по тонировке авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В «Единой России» пообещали изучить инициативу, если она поступит в Госдуму после кабмина. «Известия» также направили запросы в правительство, МВД и Минтранс.

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По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, предложение снизить предел показателя светопропускающей способности тонировочной пленки заслуживает поддержки.

— Действительно, многие стекла, особенно новых машин, имеют светопропускаемость немного меньшую, чем разрешена ГОСТом. В итоге те, кто покупает такие автомобили, «попадают» на замену стекла. Поэтому, конечно, предложение снизить уровень показателя светопропускающей способности до 50% защитит добросовестных покупателей. На глаз вы сами никогда не отличите, например, разницу между 65 и 75%, — пояснил эксперт «Известиям».

Также он согласен с тем, что в теплых регионах воздействие солнечной радиации на водителей очень велико, особенно если приходится передвигаться на дальние расстояния. Это приводит к потере внимания, избыточной усталости, поэтому водители без тонировки попадают в ДТП гораздо чаще, подчеркнул Шкуматов.

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