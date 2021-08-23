Генпрокуратура РФ признала нежелательными ряд организаций Латвии и Украины

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории страны деятельности нескольких религиозных организаций Украины и Латвии. Об этом говорится в релизе, поступившем 23 августа в редакцию «Известий».

Решение принято после изучения поступивших в ведомство материалов. Речь идет о латвийских международном христианском движении «Новое поколение» и Evaņgēlisko kristiešu baznīca «Jaunā Paaudze» (Евангельская христианская церковь «Новое поколение»).

Также нежелательным признано Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви «Нове Покоління» (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое поколение») (Украина).

Нежелательным в РФ признан и украинский Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж «Нове Покоління» (Духовное учебное заведение Международный библейский колледж «Новое поколение»).

Деятельность перечисленных религиозных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, добавили в ведомстве. Признание нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой в том числе запрет на создание на территории РФ, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений.

«За осуществление деятельности на территории Российской Федерации этих организаций законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность», — напомнили в Генпрокуратуре.

Информация о принятом в отношении трех религиозных организаций направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

13 августа Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО из Бельгии International Partnership for Human Rights (IPHR) «Международное партнерство за права человека».

4 августа Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Открытые медиа» и «МБХ медиа» по требованию Генпрокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России. Речь шла об организациях Open Russia Civic Movement и Open Russia (обе организации признаны нежелательными на территории РФ).