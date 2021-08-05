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Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Открытых медиа»

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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Открытые медиа» и «МБХ медиа», сообщили в среду, 4 августа, в ведомстве.

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На каких условиях регулятор может разблокировать ресурс

«Доступ к ресурсам «Открытых медиа» заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России», — цитирует заявление Роскомнадзора «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что речь идет об организациях Open Russia Civic Movement и Open Russia (обе организации признаны нежелательными на территории РФ).

Сами руководители изданий ранее сообщили, что вечером в среду их ресурсы были заблокированы у большинства российских провайдеров и внесены в соответствующий список на сайте Роскомнадзора.

«Никаких уведомлений об этом — от регулятора или Генпрокуратуры — редакция не получала», — отметили в «Открытых медиа».

Ранее, 15 июля, в список иностранных агентов были внесены главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и журналист Максим Гликин.

В это же день Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации (НПО) «Проект медиа» (США; организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России).

30 апреля президент России Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

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