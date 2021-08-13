Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность НПО из Бельгии

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО из Бельгии International Partnership for Human Rights (IPHR) «Международное партнерство за права человека». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — уточнили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что информация о принятом ведомством решении направлена в Минюст России, который внесет НПО в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны.

4 августа Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Открытые медиа» и «МБХ медиа» по требованию Генпрокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России. Речь шла об организациях Open Russia Civic Movement и Open Russia (обе организации признаны нежелательными на территории РФ).

В середине июля в список иностранных агентов были внесены главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и журналист Максим Гликин.

В это же день Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации (НПО) «Проект медиа» (США; организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России).

30 апреля президент России Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.