Врач объяснила принцип наследования группы крови

Группа крови наследуется ребенком по системе АВО («а» «бэ» «ноль» — система совместимости крови — Ред.), но существуют и упрощенные закономерности наследования. Об этом в понедельник, 23 августа, «Известиям» рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

Специалист подчеркнула, что, согласно упрощенной схеме, если у матери и отца I группа крови, то дети могут родиться также только с I группой крови; при этом, если хотя бы у одного из родителей I группа крови, у ребенка не может быть IV группы.

«Если хотя бы у одного из родителей IV группа крови, у ребенка не может быть I группы; у родителей с I и II группой крови дети могут быть только с данными группами; аналогично — у родителей с I и III группой крови дети могут быть только с данными группами; если у родителей IV группа крови, дети могут родиться с любой группой, кроме I», — объяснила Ткаченко.

18 августа генетик, руководитель образовательного направления биомедицинского холдинга «Атлас» Ирина Жегулина рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья. Специалист заметила, что данный показатель имеет значение, когда речь идет об устойчивости людей к тяжелому течению различных инфекций, скорости старения и других важных факторах.

10 августа врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин рассказал «Известиям» о значении группы крови для здоровья. По его словам, данный показатель может влиять на риски развития сахарного диабета или склонность к инфекции. При этом специалист опроверг информацию о связи между группами крови и течением заболевания COVID-19.

21 июня было опубликовано исследование, в котором говорится, что коронавирус способен влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток. При этом часть этих изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации.