Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
ФМБА подаст документы на регистрацию препарата «Мир-19» в сентябре
Мир
В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021»
Мир
В Киеве журналисты вышли на протест против цензуры в отношении СМИ
Общество
Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве
Общество
Правительство утвердило концепцию по развитию электромобилей в России
Экономика
Объем средств россиян на валютных счетах вырос до максимума с 2017 года
Общество
В правительстве поручили держать на контроле ситуацию с кислородом в больницах
Армия
Опытная партия танков Т-14 «Армата» направлена в российские войска
Мир
США изменили правила допуска граждан в аэропорт Кабула

Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Белоруссией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша устроила конфликт на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по Афганистану.

Говоря о проблеме беженцев из Афганистана, президент рассказал о событиях, которые в последние дни происходят на границе с Польшей. Лукашенко обратил внимание на то, что афганские беженцы уже пошли через Белоруссию на Запад, «куда их сами позвали, обещая всех принять».

Потеряли границы: кризис между Литвой и Белоруссией набирает обороты
Страны обвиняют друг друга в провокациях

«Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер [канцлер Германии Ангела] Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее, 21 августа, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Он отметил, что проблема на границе — «это грязная игра Лукашенко и Кремля».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на данное заявление указала на прямой «вклад» Польши в обострение миграционного кризиса в Европе. Она подчеркнула, что за 2015–2020 годы в страны Европы переселились примерно 5,8 млн мигрантов, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

5 августа самую большую в истории группу нелегальных мигрантов задержали польские пограничники и полицейские на границе Белоруссии и Польши. Среди задержанных было 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один камерунец — 41 мужчина, восемь женщин и 13 детей.

В тот же день Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Глава государства подчеркнул, что «ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021