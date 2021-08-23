Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Белоруссией

Польша устроила конфликт на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по Афганистану.

Говоря о проблеме беженцев из Афганистана, президент рассказал о событиях, которые в последние дни происходят на границе с Польшей. Лукашенко обратил внимание на то, что афганские беженцы уже пошли через Белоруссию на Запад, «куда их сами позвали, обещая всех принять».

«Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер [канцлер Германии Ангела] Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее, 21 августа, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Он отметил, что проблема на границе — «это грязная игра Лукашенко и Кремля».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на данное заявление указала на прямой «вклад» Польши в обострение миграционного кризиса в Европе. Она подчеркнула, что за 2015–2020 годы в страны Европы переселились примерно 5,8 млн мигрантов, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

5 августа самую большую в истории группу нелегальных мигрантов задержали польские пограничники и полицейские на границе Белоруссии и Польши. Среди задержанных было 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один камерунец — 41 мужчина, восемь женщин и 13 детей.

В тот же день Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Глава государства подчеркнул, что «ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».