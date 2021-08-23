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Пенсионер рассказал о жестоком обращении в пансионате в Реутове

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Постоялец пансионата «Олимпия хаус» в Реутове рассказал о жестоком обращении со стороны некоторых сотрудников учреждения.

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Как рассказал мужчина телеканалу РЕН ТВ 23 августа, в пансионате работает сотрудница, которая «на всех срывается».

«Постель меняется, всё меняется, еда, всё нормально. На меня [сотрудники] не срываются, но, бывает, с женщинами что-то не так... Есть женщина, которая постоянно орет и орет», — заявил пенсионер.

Руководители учреждения сообщили, что в настоящее время проводится разбирательство.

«Можно пока не комментировать? Я пока не хочу комментировать, есть компетентные органы, мы сейчас пригласили их, будем разбираться», — отметил администратор пансионата.

Сотрудники ГУ МВД по Московской области начали проверку после опубликованных в Сети кадров из пансионата. На записи постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди ползают по полу практически полностью раздетыми. Также на записи видно, как женщина бьет тряпкой для пола по лицу мужчину, находящегося на полу в коридоре.

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