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Начата проверка о жестоком обращении после видео из подмосковного пансионата

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Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» начали проверку после опубликованных в Сети кадров из элитного пансионата в подмосковном Реутове. Об этом сообщили в понедельник, 23 августа, в пресс-службе ведомства.

Речь идет о видеозаписи, сделанной в пансионате «Олимпия Хаус». На кадрах постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди ползают по полу практически полностью раздетыми. Также на записи видно, как женщина бьет тряпкой для пола по лицу мужчину, находящегося на полу в коридоре.

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«Выявлены сообщения и видеоматериалы, свидетельствующие о ненадлежащем уходе и жестоком обращении с пожилыми гражданами, проживающими в специализированном пансионате в Реутове», — говорится в сообщении.

Полицейскими проводится проверка, направленная на установление лиц, запечатленных на видеозаписи.

Ранее, в мае, было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с несовершеннолетними воспитанниками пансионата для инвалидов в Самаре. До этого прокуроры и специалисты областного министерства социальной и демографической политики, а также общественных организаций проверили сведения об издевательствах над детьми-инвалидами в данном учреждении.

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