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Дерматолог перечислила негативные последствия COVID-19 для внешности

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Дерматолог, трихолог Юлия Галлямова сообщила, что опосредованно коронавирус может оказывать негативное воздействие на состояние ногтей и волос.

Таким образом специалист прокомментировала информацию британского врача, профессора Тима Спектора о том, что ногти являются контрольным признаком, который позволит определить, перенес ли человек коронавирусную инфекцию. По его словам, после COVID-19 на ногтях у человека могут появиться отчетливые горизонтальные линии.

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Галлямова, в свою очередь, подчеркнула, что в настоящий момент пока нет научных данных, подтверждающих эту теорию. Однако она допустила, что косвенное воздействие вируса может привести к изменению ногтей. Это объясняется нехваткой микроэлементов и скудным питанием.

Вместе с тем дерматолог отметила, что высокая температура и прием лекарств во время COVID-19 может привести к выпадению волос.

«Если вы гриппом переболели, у вас тоже могут лезть волосы, не обязательно вирус будет COVID-19. Если вы переболели пневмонией бактериального происхождения с высокой температурой, у вас тоже потом полезут волосы. Если вы переболели артритом с высокой температурой, у вас тоже полезут волосы», рассказала врач в беседе с телеканалом «Звезда», опубликованной в понедельник, 23 августа.

В данном случае, как уточнила Галлямова, речь идет не о непосредственном влиянии вируса, а о состоянии организма при болезни.

Ранее, 18 августа, издание Irish Mirror также сообщило, что выпадение ногтя является тревожным признаком, по которому можно определить, перенес ли человек коронавирус. Как объяснила президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер, когда пациент болеет, рост ногтя замедляется, из-за чего через две-три недели на них появляются небольшие углубления.

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