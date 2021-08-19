Врач рассказал о способе определения перенесенного COVID-19 по ногтям

Британский врач, профессор Тим Спектор сообщил, что ногти являются контрольным признаком, который позволит определить, перенес ли человек коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в материале издания Mirror, опубликованном во вторник, 17 августа.

Он уточнил, что после COVID-19 на ногтях у человека могут остаться следы, свидетельствующие о перенесенной болезни. Эти следы, по словам Спектора, выглядят как отчетливые горизонтальные линии.

Кроме того, у основания ногтя могут появиться углубления или же красные пятна под ногтями в форме полумесяца. Врач обратил внимание на то, что сигналом о том, что человек переболел инфекцией, послужит и оранжеватый цвет кончиков ногтей, добавляет «Газета.ру».

Накануне издание Irish Mirror отметило, что выпадение ногтя также является тревожным признаком, по которому можно определить, перенес ли человек коронавирус.

Как объяснила президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер, когда пациент болеет, рост ногтя замедляется, из-за чего через две-три недели на них появляются небольшие углубления.

15 августа главный врач физиотерапевтической больницы в Ярославле Елена Короткова подчеркнула, что после перенесенного коронавируса рекомендуется придерживаться здорового образа жизни. Она также уточнила, что не стоит после выздоровления сразу возвращаться к привычной жизни.