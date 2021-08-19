Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на неделю
Мир
США ежедневно тратили на Афганистан $300 млн на протяжении 20 лет
Мир
Запуск БелАЭС отложили из-за проблемы с турбогенератором
Экономика
Цена нефти марки Brent упала ниже $67 за баррель
Мир
Встречу Байдена и Зеленского перенесли из-за расширения формата
Мир
Президент Армении назначил экс-спикера парламента Мирзояна главой МИДа
Мир
Талибы предложат места в правительстве бывшим афганским чиновникам
Общество
Пострадавшие от паводков регионы получат более 400 млн рублей на закупку техники
Общество
Климатологи предупредили о возникновении новых природных аномалий
Сюжет:

Врач рассказал о способе определения перенесенного COVID-19 по ногтям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский врач, профессор Тим Спектор сообщил, что ногти являются контрольным признаком, который позволит определить, перенес ли человек коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в материале издания Mirror, опубликованном во вторник, 17 августа.

Он уточнил, что после COVID-19 на ногтях у человека могут остаться следы, свидетельствующие о перенесенной болезни. Эти следы, по словам Спектора, выглядят как отчетливые горизонтальные линии.

«Нет никаких доказательств, что вакцины от COVID-19 вызывают бесплодие»
Научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан — о регистрации «Спутника V» и мутации вируса

Кроме того, у основания ногтя могут появиться углубления или же красные пятна под ногтями в форме полумесяца. Врач обратил внимание на то, что сигналом о том, что человек переболел инфекцией, послужит и оранжеватый цвет кончиков ногтей, добавляет «Газета.ру».

Накануне издание Irish Mirror отметило, что выпадение ногтя также является тревожным признаком, по которому можно определить, перенес ли человек коронавирус.

Как объяснила президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер, когда пациент болеет, рост ногтя замедляется, из-за чего через две-три недели на них появляются небольшие углубления.

15 августа главный врач физиотерапевтической больницы в Ярославле Елена Короткова подчеркнула, что после перенесенного коронавируса рекомендуется придерживаться здорового образа жизни. Она также уточнила, что не стоит после выздоровления сразу возвращаться к привычной жизни.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021