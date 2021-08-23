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В Совфеде обозначили сроки принятия закона о разовых выплатах

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Закон, необходимый для совершения анонсированных президентом России Владимиром Путиным разовых выплат, будет принят парламентом в самом начале осенней сессии. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что Совет Федерации оперативно рассмотрит и одобрит данный документ.

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«Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 млрд рублей», — сказал он.

Накануне глава государства в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул президент.

Кроме того, Путин заявил, что считает нужным, чтобы аналогичные меры коснулись военнослужащих, только им будет положена выплата в 15 тыс. рублей. Российский лидер отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей. Он также указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.

По словам председателя комитета думы Томска по бюджету, экономике и собственности Владимира Самокиша, данные выплаты станут некой компенсацией для указанных слоев населения с учетом инфляции.

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