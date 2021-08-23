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Вильфанд спрогнозировал обострение лесных пожаров в ряде регионов

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В ближайшие дни высокий уровень пожарной опасности ожидается в ряде российских регионах. Об этом рассказал 23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В частности, по его словам, в Поволжье и на Урале есть опасность возникновения естественных очагов лесных пожаров из-за жары.

«Высокая пожарная опасность из-за жары прогнозируется в Приволжском федеральном округе и на Урале», — цитирует синоптика ТАСС.

Кроме того, высокие температуры на юге Якутии и в Хабаровском крае также могут спровоцировать появление возгораний в лесах, добавил Вильфанд.

19 августа глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что распространение лесных пожаров в Якутии остановилось. Также он выразил надежду, что основные очаги возгорания в регионе удастся ликвидировать в течение нескольких недель.

Накануне первый замглавы МЧС Александр Чуприян назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии. Также, по его словам, свою роль в сложившейся ситуации сыграла и жаркая погода в регионе.

14 августа президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

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