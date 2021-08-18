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В МЧС назвали главной причиной пожаров в Якутии человеческий фактор

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Первый замглавы МЧС Александр Чуприян в среду, 18 августа, назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии.

При этом он уточнил, что ситуацию с пожарами в регионе удалось кардинально переломить.

Накануне сообщалось, что на территории республики действует 156 пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 4,5 млн га.

14 августа президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

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