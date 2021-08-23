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В Нагорном Карабахе развернули 50-метровый флаг России

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Российские военнослужащие в составе миротворческого контингента в Нагорном Карабахе 22 августа торжественно отпраздновали День Государственного флага России. В честь праздника они развернули российский флаг длиной в 50 метров.

Мероприятие состоялось на территории пункта постоянной дислокации контингента.

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«Вместе с волонтерами общества «Мы Едины» был из Российской Федерации привезен флаг РФ 50-метровый [в длину], шириной пять метров. Был продемонстрирован всему личному составу, был зачитан празднично приказ, все поощрены военнослужащие», — сказал заместитель командующего российским миротворческим контингентом генерал-майор Олег Егоров.

Во время торжественной речи Егоров отметил, что День флага признан сплачивать и объединять всех, «кто предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей страны, своего народа».

Воинский состав также поздравил руководитель проекта «Мы Едины» Армен Гульназаров.

В торжественном мероприятии, помимо военных, приняли участие волонтеры.

Ранее в воскресенье российский флаг площадью больше 1 тыс. кв. м развернули 22 августа у стен Музея Победы в Москве. В мероприятии также приняли участие представители «Молодежи Москвы». Во время церемонии старший хор центра «Радость» исполнил гимн России, патриотические песни прозвучали в исполнении центрального духового оркестра «Юнармии».

Кроме того, в этот день российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага России в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

День Государственного флага установлен в 1994 году президентским указом и отмечается 22 августа. В этот день ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные триколору.

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