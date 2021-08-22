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Триколор площадью более 1 тыс. кв. м развернули у Музея Победы

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Российский флаг площадью больше 1 тыс. кв. м развернули 22 августа у стен Музея Победы в Москве, мероприятие приурочено к Дню государственного флага.

«Ежегодно в День государственного флага мы разворачиваем флаг, привлекаем молодежь, привлекаем тех, кто будет продолжать традиции нашего государства, и тех, кто будет защищать наше государство именно под российским флагом», — заявил заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

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В мероприятии также приняли участие представители «Молодежи Москвы». Во время церемонии старший хор центра «Радость» исполнил гимн России, патриотические песни прозвучали в исполнении центрального духового оркестра «Юнармии».

У Музея Победы состоялись праздничные флешмобы, которые завершилась запуском в небо более 1 тыс. воздушных шаров в цвет, раскрашенных в цвета российского флага.

Ранее в этот день российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага России в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

О готовности поднять российский флаг главе государства доложил начальник почетного караула. После этого бело-сине-красное полотнище поднялось под исполнение президентским оркестром композиции «Славься» Михаила Глинки.

Церемония завершилась исполнением гимна России. На ней также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от «Единой России» на выборах в Государственную думу.

День государственного флага установлен в 1994 году президентским указом и отмечается 22 августа. В этот день ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные триколору.

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