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Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, по случаю празднования Дня государственного флага принял участие в церемонии поднятия флага России. Мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

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О готовности поднять российский флаг главе государства доложил начальник почетного караула. После этого бело-сине-красное полотнище поднялось под исполнение президентским оркестром композиции «Славься» Михаила Глинки.

Церемония завершилась исполнением гимна России. На ней также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от «Единой России» на выборах в Государственную думу.

Тут же, на Поклонной горе, глава государства проведет встречу, на которой планируется обсудить предложения граждан в предвыборную программу партии.

День государственного флага установлен в 1994 году президентским указом и отмечается 22 августа. В этот день ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные триколору.

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