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Меркель ответила на обвинения в желании угодить России

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 августа ответила на вопрос журналиста, почему она лично не будет участвовать в «Крымской платформе» и не свидетельствует ли это о том, что она хочет угодить России. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

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«Нет, это не свидетельствует о том. Я только что четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. И здесь ничего не изменилось», — сказала канцлер.

По ее словам, ее визит в Киев за день до проведения «Крымской платформы» касается того, чтобы иметь возможность обсудить вопрос Минских договоренностей и нормандского формата.

Ранее в этот день Меркель заявила, что на «Крымской платформе» от ФРГ вместо главы МИДа Хайко Мааса будет министр энергетики Петер Альтмайер. По словам канцлера ФРГ, это никаким образом не связано с Россией.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в саммите «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

Еще в январе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о готовности пригласить российскую делегацию на первый саммит «Крымской платформы».

Форум украинские власти намерены провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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