На «Крымской платформе» от ФРГ вместо главы МИДа Хайко Мааса будет министр энергетики Петер Альтмайер. Об этом 22 августа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Там будет министр энергетики Петер Альтмайер», — отметила она, пояснив, что у Мааса в данный момент плотная повестка, связанная с вопросами эвакуации из Афганистана.

По словам Меркель, это никаким образом не связано с Россией.

«Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИДа. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане», — пояснила Меркель.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в саммите «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

Еще в январе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о готовности пригласить российскую делегацию на первый саммит «Крымской платформы».

Форум украинские власти намерены провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.