ZALA Aero начала разработку российского морского беспилотника-камикадзе

Компании ZALA Aero начала разработку первого российского морского беспилотника-камикадзе. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщил руководитель спецпроектов компании Никита Хамитов.

«Опережая момент формирования требований заказчика, мы инициативно начали работу над «морской» модификацией КУБ-БЛА с возможностью эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения, что значительно увеличивает их боевые возможности», — рассказал он в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021».

Отмечается, что скорость полета беспилотника может достигать 80–130 км/ч. Аппарат сможет барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы.

12 августа в Минобороны рассказали о разработке новой системы вооружения для беспилотных летательных аппаратов. Российские беспилотники, помимо управляемого оружия, в том числе и крылатых ракет большой дальности, получат и неуправляемые авиационные средства поражения. Также предполагается, что для уничтожения целей вблизи от своих войск специально для беспилотников будет разработано семейство новых облегченных бомб и ракет.

6 августа министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%. По его словам, Российская армия — современная, мобильная, компактная и боеспособная. Так, Вооруженные силы РФ за первое полугодие этого года получили более 200 единиц вооружения и военной техники.

Ранее, 3 августа, начальник военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал, что в России создается новейшая авиационная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95. Он также добавил, что для ВКС РФ разрабатываются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы и другая новейшая военная техника.