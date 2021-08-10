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Армия
ВС РФ в первом полугодии получили более 200 единиц вооружения и техники

ВС РФ в первом полугодии получили более 200 единиц вооружения и техники

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Вооруженные силы России за первое полугодие 2021 года получили более 200 единиц вооружения и военной техники. Об этом во вторник, 10 августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

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«Вооруженные силы получили свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 «Аллигатор», девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка «Казань» и малый ракетный корабль «Грайворон»,— рассказал он.

Кроме того, министр отметил, что в ВС также было поставлено 12 радиолокационных станций различных модификаций и дивизионный комплект берегового ракетного комплекса «Бастион».

Шойгу также добавил, что осуществляются поставки инженерной, автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения и боеприпасов.

Ранее в этот день сообщалось, что до конца 2021 года в 336-ю отдельную бригаду морской пехоты Балтфлота поступят первые боевые машины пехоты БМП-3Ф. Сегодня в парке бригады стоят бронетранспортеры БТР-82А, вооруженные 30-миллиметровыми автоматическими пушками.

Ранее, 6 августа, Сергей Шойгу рассказал, что в ВС России завершены основные преобразования. Он отметил, что создан новый вид ВС — Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации.

Министр убежден, что российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

3 августа начальник военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал, что в России создается новейшая авиационная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95. Он также добавил, что для ВКС РФ разрабатываются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы и другая новейшая военная техника.

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