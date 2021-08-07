Малая броня: как российские боевые машины завоевывают мировой рынок

Российские легкие боевые машины выходят на мировой рынок. Как рассказали «Известиям» военно-дипломатические источники — за последний год отмечается рост интереса иностранных заказчиков к нашим бронеавтомобилям . Помимо традиционных машин семейства «Тигр» потенциальные покупатели направляют запросы и для ознакомления с новейшими «Тайфунами». В том числе возможные заказчики рассматривают варианты «К», «У» и даже «ВДВ».

До недавнего временни отечественные производители практически не были представлены на международном рынке вооружения в сегменте легких бронеавтомобилей. Там прочные позиции занимали американские и британские фирмы . Но ситуация начала меняться с началом российской операции в Сирии. Тогда впервые «Тигр», «Тайфун» и «Урал» показали себя в ходе реальных боевых действий. В чем преимущество наших бронеавтомобилей и что нужно сделать отечественным производителям чтобы потеснить иностранных конкурентов, разбирался военный эксперт Андрей Фролов .

Сирийский опыт

Не секрет, что российская армия активно применяет новые образцы боевой техники в локальных конфликтах последнего времени. Не стала исключением и современная техника сухопутных войск, многие современные образцы которой прошли обкатку боевыми действиями в первую очередь в Сирии, она стала полигоном для тестирования новых изделий и выявления путей их дальнейшей доработки и развития . В условиях, приближенных к боевым, пришлось действовать и в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе, куда в конце прошлого года также были переброшены колесные бронеавтомобили.

Но основной боевой опыт все же был получен в сирийской кампании. Обращает внимание, что в первую очередь в республику были направлены все новые российские колесные бронемашины. По известным данным, в составе нашей группировки, если не считать танков Т-90А и БМПТ «Терминатор», имелись только колесные бронированные автомобили (БТР-82, АМН-233114 «Тигр-М», Iveco 65E19WM «Рысь», К-63968 «Тайфун-К», К-53949 «Тайфун-К», К-4386 «Тайфун-ВДВ» и УРАЛ-432009 («УРАЛ-ВВ»). Сирийской армии было передано некоторое количество бронемашин К-43269 «Выстрел» ранних серий выпуска. Насколько можно судить по открытым данным, современная российская легкобронированная гусеничная техника в Сирии не применялась, хотя отгрузки армии республики БМП-1 с баз хранения имели место.

Малая броня_2 Бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ» на военно-спортивном празднике в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне "Алабино" в Московской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сирийский опыт оказался весьма ценным как для заказчика, так и для разработчиков. Колесные машины применялись для решения широкого спектра задач . Это охрана авиабазы Хмеймим, сопровождение колонн, перевозки личного состава и гражданских лиц, а также участие в специальных операциях. К примеру, группы российских журналистов по территории Сирии перевозили именно на защищенном автомобиле К-63968.

К сожалению, не обошлось без потерь. Из открытых данных известно о гибели в боевых условиях нескольких бронемашин «Тигр-М» и «Выстрел», а также минимум двух защищенных бронеавтомобилей «Рысь». В бою в сентябре 2017 года, когда боевики напали на пост российской военной полиции, участвовала одна машина К-63968. Несмотря на полученные повреждения она смогла прорвать кольцо окружения и вывезти «красных беретов» из-под огня.

Опыт эксплуатации новых российских бронемашин показал, что автомобили формулы 6х6 предоставляют максимальный комфорт десанту, но при этом они крупнее по размерам и дороже . Стало очевидным, что в современных конфликтах уровень противоминной защищенности — важнейшая характеристика бронемашины, так как основные потери были понесены именно от мин и фугасов. С такими же вызовами столкнулись и американцы в Афганистане и Ираке — там основные потери в бронетехнике также пришлись на различные взрывные устройства.

Малая броня_3 Бронированный автомобиль «Урал-ВВ» (Урал-432009) Росгвардии во время парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Автомобили колесной формулы 4х4 показали себя более оптимальными с точки зрения критерия «стоимость-эффективность». В них используются агрегаты от серийных машин, что позволяет существенно снизить стоимость изделия и увеличить ресурс до нескольких сотен тысяч километров . Это же облегчало и доставку на театр военных действий подобной техники военно-транспортной авиацией — к примеру, самолетами Ан-124-100, Ил-76МД. Хотя во время сирийской операции имели место и отдельные поставки морским транспортом бронеавтомобилей «Рысь» и «Выстрел». Важным достоинством колесной техники стала высокая надежность. Так, в очень непростых условиях Сирии у отдельных бронемашины пробег достиг показателя в 100 тыс. км. И при этом машины продолжают эксплуатироваться.

Бронированный дом на колесах

В то же время, стало понятно, что современная бронемашина не должна представлять собой «бронированный автобус» исключительно для перевозки личного состава из «пункта А в пункт Б». Нужен фактически «дом на колесах» для личного состава, который может перевозить не только личные вещи и оружие, но и необходимое вооружение и боекомплект. Это станет особенно актуально в условиях массового применения боевой экипировки «Ратник», а также перспективного «Сотника». С подобной проблемой столкнулись, например, французские военные в ходе операции в Мали . Колесные БМП VBCI, хотя и разрабатываемые с учетом требований нормального функционирования в них военнослужащих в боевой экипировке Felin, оказались не совсем пригодными в условиях реальных боевых действий. То есть, вопрос размещения в бронекорпусе личного оружия, боекомплекта и группового вооружения будет все более насущным как при разработке новой техники, так и при эксплуатации уже имеющихся серийных образцов.

В то же время, стали очевидны и дальнейшие пути совершенствования подобных машин. Это в первую очередь новые подходы к обитаемому пространству, которое должно давать больше возможности для размещения личных вещей и вооружения военнослужащих . С учетом ограничений по габаритам и массе этого можно добиться за счет снижения численности десанта, а также внедрения новых компоновочных решений (еще более широкое использование модульности, а также новых видов трансмиссий, например, полностью электрической). По этому пути двинулись и имеющие богатый опыт ведения локальных конфликтов американцы, которые в итоге пришли к снижению численности десанта в защищенных автомобилях Oshkosh L-ATV и M-ATV, по сравнению с такой крупной и тяжелой машиной как International MaxxPro, которая закупалась изначально.

Малая броня_1 Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» во время репетиции военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другим направлением развития стало развитие шасси по типу «багги», в которых ставка делалась на подвижность в ущерб защищенности, хотя и потребители подобного рода техники были немногочисленны. Традиционно, это силы специальных операций и высокомобильные подразделения.

В целом же, конфликты последнего десятилетия показали, что бронированной колесной технике нет альтернативы, так как у нее выше скорость передвижения, дешевле обслуживание и больше ресурс , особенно по сравнению с гусеничной. Уровень защищенности большинства машин оказался достаточным для условий локального конфликта и того вооружения, которое применяли боевики. Модульность конструкции позволяла оперативно дорабатывать автомобили в полевых условиях для конкретной боевой задачи.