Право «Патруля»: военную полицию оснастят грузовыми бронеавтомобилями

Военная полиция получит мощные бронеавтомобили, на которых сможет эффективно действовать как в пределах страны, так и за рубежом. Машины «Патруль» на базе «КамАЗа» практически неуязвимы для мин, стрелкового оружия и осколков. «Красные береты» планируют использовать их для сопровождения колонн, патрулирования населенных пунктов и других задач. Основные поставки техники запланированы на этот год.

Может проломить стену

Опытная партия «Патрулей» была передана в войска летом прошлого года. Техника в ходе эксплуатации показала себя надежной и эффективной. В результате основные поставки бронеавтомобилей запланированы на 2021 год, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

По словам собеседников издания, опытную партию «Патрулей» передали «красным беретам» двумя траншами. Первые бронемашины были получены еще в начале прошлого года. Именно они с расчетами военных полицейских участвовали в параде Победы на Красной площади. Второй транш броневиков войска получили летом 2020-го. Церемония передачи техники прошла на подмосковном полигоне «Алабино».

Несколько лет назад «Патрули» поступили на вооружение частей Росгвардии. Ими оснащают подразделения ОМОНа и патрульно-постовых служб, выполняющих задачи по предупреждению массовых беспорядков. Бронеавтомобили для Росгвардии поставляются без установленного на них вооружения, но со специальными световыми и звуковыми сигналами. Федеральная служба высоко оценила эту технику. Неслучайно на парадах 9 мая в составе расчета Росгвардии «Патруль» выступает едва ли не «главным калибром».

Со временем к новинке присмотрелись и военные. Потребность в мощных и хорошо защищенных автомобилях стала особенно ощущаться в начале прошлого года, когда по договоренности Москвы и Анкары было организовано совместное патрулирование в некоторых районах Сирии. С российской стороны его осуществляли именно «красные береты» на легковых бронеавтомобилях «Тигр».

Функции военной полиции не ограничиваются поддержанием правопорядка в войсках и воздействием на нарушителей. В военное время «красные береты» заняты также охраной объектов и сопровождением колонн. А при несении службы за рубежом в мирных условиях военные полицейские патрулируют местность, участвуют в работе центров по примирению враждующих сторон, выполняют гуманитарные операции.

Бронеавтомобиль «Патруль» был создан на базе двухосного грузовика КамАЗ-43502. При длине в семь метров машина весит около 12 т и способна перевозить до десяти человек личного состава в полном снаряжении и с комплектом личного вооружения. Броня выдерживает попадание автоматных и пистолетных пуль, а также боеприпасов крупнокалиберных пулеметов. В случае необходимости «Патрули» могут разрушать баррикады и даже проламывать стены в постройках.

В бортах машины оборудованы бойницы, а сама конструкция выдерживает подрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентного 5 кг тротила.

Под колесами войны

Бронеавтомобили «Патруль» незаменимы для действий военной полиции за рубежом, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

— Военная полиция задействована и в Сирии, и в Нагорном Карабахе, — рассказал он «Известиям». — Бронированная техника ей необходима, чем скорее они получат новые машины, тем лучше. «Патрули» можно использовать в районах интенсивных боевых действий или там, где высока угроза терактов, обстрелов и т.д. А на более спокойных территориях военные полицейские могут ездить на маневренных «Тиграх».

Большое преимущества «Патруля» — объем пространства внутри кузова, добавил эксперт.

— Как правило, военные полицейские не ездят на выполнение боевых задач в составе полного отделения. Однако габариты «Патруля» позволяют взять на борт больше снаряжения, оборудования и боеприпасов, — отметил Виктор Мураховский.

Сфера применения Вооруженных сил в последнее время серьезно расширяется, в том числе за рубежом, рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

— При обострении обстановки возле российских границ войска вполне могут быть задействованы — для выполнения миротворческих, гуманитарных и иных операций, — отметила Инна Ветренко. — Волна «цветных революций» еще не закончилась. Технологии этих революций и сопутствующих военных конфликтов у российских рубежей отработаны. В таких случаях использование наших сил может быть вполне разумным. Они должны быть в состоянии действовать в любом регионе мира, а для этого их надо держать на соответствующем уровне боеготовности.

Ранее «Известия» сообщали, что после серии экспериментов командование определилось с тем, какой вуз будет выпускать офицеров военной полиции. Им стало легендарное «Московское пехотное» — Высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ). Самое прославленное военное заведение в стране является единственным в стране, которое имеет привилегию проводить выпуск прямо на Красной площади.

Последние несколько лет Минобороны проводит серьезную реформу структур, которые следят за поддержанием дисциплины и правопорядка в войсках. В военных округах созданы территориальные органы военной полиции, в состав которых вошли комендатуры, военные автоинспекции (ВАИ), органы дознания. Военные полицейские выполняют широкий круг задач, в том числе занимаются охраной особо важных объектов, обеспечением безопасности военных мероприятий, профилактикой правонарушений.

В 2019 году им были переданы дисциплинарные батальоны. Сотрудники ВАИ получили право составлять протоколы на водителей Вооруженных сил, Росгвардии и ряда других структур. При задержании нарушителей военным инспекторам разрешено использовать штатное оружие и спецсредства.

В региональных отделах военной полиции были созданы дежурные части. Они должны заниматься регистрацией и предварительным расследованием административных и уголовных преступлений. Начальники этих частей фиксируют все ЧП в книге регистрации сообщений о преступлениях. Расследование совершенных военнослужащими административных правонарушений «Красные береты» проводят самостоятельно. При необходимости материалы они отправляют в военный суд, где принимают решение об аресте провинившегося военнослужащего.

В рамках неотложных следственных действий «красные береты» получили право задерживать подозреваемых, допрашивать потерпевших и свидетелей. А также оцеплять место преступления, производить обыски, изымать и изучать вещественные доказательства.