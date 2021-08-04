Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины

Юг России усиливают сверхзащищенной боевой техникой. Недавно сформированная 19-я мотострелковая дивизия Южного военного округа (ЮВО) одной из первых в России получит новейший вариант бронетранспортера БТР-82. Броня таких машин удержит противотанковые ракеты, спасет от разрывов снарядов и огня стрелкового оружия, а также от подрыва на минах. Уникальные ходовые качества бронетранспортеров позволят совершать стремительные марши на сотни километров своим ходом. Эксперты отмечают, что колесная техника очень эффективна в разнообразных условиях российского юга.

Оперативная мобильность

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принято принципиальное решение вооружить вновь сформированный 503-й мотострелковый полк 19-й мотострелковой дивизии (мсд), дислоцированный в Ингушетии, новейшими БТР-82А с усиленным бронированием. Эта воинская часть, отметили в Минобороны, станет первой в России, которая полностью перейдет на эти сверхзащищенные бронетранспортеры. Ожидается, что до конца года формирование и оснащение техникой основных подразделений 503-го полка будет завершено. В июле Министерство обороны сообщило о планах получить до конца года более 300 новых и модернизированных вариантов БТР-82.

На корпусе обновленной версии БТР-82 установлены специальные броневые накладки, защищающие лобовую часть и борта от бронебойных пуль и осколков снарядов. Смонтированы также решетчатые экраны, которые предохраняют от попаданий противотанковых гранатометов и управляемых ракет. С расстояния в 400 ем машина теперь не пробивается огнем крупнокалиберных пулеметов.

Защита экипажа усилена также изнутри. Корпус оснащен противоосколочным подбоем из кевлара. Днище усилено противоминными накладками. Кресла экипажа и десанта подвешены к потолку, чтобы уменьшить вероятность травм при подрывах на фугасах.

Как заявил командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников, ЮВО — один из лидеров по темпам перевооружения. На конец 2020 года доля новой и модернизированной техники в нем достигла 70%. Это относится как к наземной, так и к воздушной и морской компонентам войск.

— Южный военный округ — самый воюющий из всех. Поэтому он наряду с Западным в первую очередь получает новейшую технику, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Особое внимание в нем уделяют мобильности. Части должны быть готовы быстро отреагировать на любую ситуацию в зоне ответственности от Кавказа до Крыма, как в горах, так и в степях. Хорошо защищенная колесная техника для этого особенно полезна. Ее можно быстро перебрасывать не только по железной дороге, но и своим ходом.

Эксперт напомнил, что войска округа регулярно отрабатывают масштабные перегруппировки в ходе маневров. Во время весенних внезапных учений в Крым из Северной Ингушетии перебрасывали части 58-й общевойсковой армии, в которую входит и 19-я мсд. Приходилось ей ранее участвовать и в реальных боевых действиях.

Возрожденная дивизия

19-я мотострелковая дивизия — одно из самых молодых соединений в сухопутных силах. Она была сформирована на Северном Кавказе из 19-й отдельной мотострелковой бригады в прошлом году. В ее состав войдут три полка, артиллерийские и танковые подразделения.

Ранее в Российской армии уже существовала дивизия с таким номером. Именно ее полки отличились в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Они первыми вошли на территорию Южной Осетии. При этом некоторым пришлось совершить стремительные и протяженные марши по горным дорогам.

В ходе реформы «нового облика» 19 мсд в 2009 году преобразовали в отдельную мотострелковую бригаду с тем же номером, сократили численность и расформировали большинство полков. Тем не менее соединение поддерживалось в постоянной боеготовности. В ее составе была сформирована ротно-тактическая группа, готовая к выдвижению в любой район Северного Кавказа в течение 30 минут после получения приказа. Вся техника для этого была укомплектована боеприпасами и заправлена для марша на 500 км.

19-я мсд не единственная возрожденная в Южном военном округе. В 2020 году там также закончили воссоздание 150-й мотострелковой дивизии. Размещенная у границы с Украиной, она получила регалии и стала правопреемницей одноименного соединения, штурмовавшего Рейхстаг в Берлине.

Плавает и видит ночью

Основные бронетранспортеры Российской армии на начало 2000-х — БТР-80 — давно не удовлетворяли их пользователей. Отмечались недостаточная огневая мощь пулеметов и отсутствие стабилизации оружия, малая защищенность. В некоторых местах броню можно было пробить бронебойными пулями из стрелкового оружия.

В 2009 году стартовала разработка версии, лишенной этих недостатков. Первая партия модернизированных боевых машин начала войсковые испытания в 2010 году. За их успешным завершением последовали масштабные закупки.

Всего за несколько лет БТР-82 превратился в самый массовый колесный бронетранспортер российских войск. Он существует в двух близких по характеристикам и внешнему виду вариантах. БТР-82А — машины новой постройки. Прошедшие на заводе «апгрейд» строевые БТР-80 получили обозначение БТР-82АМ.

Самое значимое отличие обоих вариантов от исходного бронетранспортера — значительно усиленное вооружение. На БТР-82 устанавливают новый боевой модуль. Он включает в себя скорострельную автоматическую пушку 2А72 калибром 30 мм и спаренный с ней пулемет ПКТМ. Прицел наводчика получил хорошую стабилизацию и возможность работы ночью. В результате боевая машина может вести эффективный огонь даже на ходу.

Кроме того, бронетранспортер получил более мощный отечественный дизельный двигатель в 300 л.с., усиленную подвеску и улучшенную трансмиссию. Это позволило поднять среднюю скорость движения по дорогам и пересеченной местности, плавность хода.

БТР-82А стали основной боевой машиной и российской морской пехоты. С больших десантных кораблей их можно высаживать не только на берег, но и на воду. Бронетранспортер способен даже вести огонь на плаву, прикрывая себя и товарищей.

Стоят на вооружении прошедшие модернизацию БТР-82АМ и у ВДВ. Также этими бронемашинами оснащают подразделения Росгвардии. Несколько сотен единиц продано зарубежным покупателям. Сегодня они есть в Азербайджане, Сирии и Казахстане.