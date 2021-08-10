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Морская пехота Балтийского флота получит боевые машины БМП-3Ф

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До конца 2021 года в 336-ю отдельную бригаду морской пехоты Балтфлота поступят первые боевые машины пехоты БМП-3Ф, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В ближайшее время технику начнет получать один из батальонов соединения. В настоящее время балтийские «черные береты» уже проходят подготовку на новых машинах, сообщили источники.

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Сегодня в парке бригады стоят бронетранспортеры БТР-82А, вооруженные 30-миллиметровыми автоматическими пушками. По сравнению с боевыми машинами пехоты эта техника имеет более слабое бронирование. В то же время БМП-3 — наиболее защищенное транспортное средство из всех стоящих на вооружении мотострелковых войск, ВДВ и морской пехоты.

Наличие таких машин в батальонах морской пехоты позволяет использовать их как ударную силу. Кроме того, огневые возможности БМП-3 могут быть востребованы при обороне побережья: машина может наносить повреждения морским силам и топить десантные корабли. На вооружении новой БМП 100-миллиметровая пушка 2А40, она же пусковая установка ПТУР, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, а также три 7,62-миллиметровых пулемета: два курсовых и один спаренный с орудием.

БМП-3Ф — модификация, специально разработанная для Военно-морского флота. Она отличается повышенной плавучестью и может непрерывно находиться на воде до семи часов. При этом бортовое оборудование машины позволяет вести прицельный огонь с воды при волнении до двух баллов. Скорость по шоссе — до 70 км/ч, на плаву — 10 км/ч.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Балтике — «трешка»: калининградские морпехи получат БМП-3Ф

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