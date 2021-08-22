В России создадут малогабаритные «умные» бомбы для беспилотников

Российское АО «Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ) начало разработку малогабаритных управляемых авиационных бомб для ударных беспилотников и самолетов фронтовой авиации. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Проект по созданию малогабаритных управляемых авиабомб ведется не только для ударных беспилотных летательных аппаратов, но и для оперативно-тактической авиации. Работа выполняется в инициативном порядке конструкторами ГНПП «Регион», — сказали ТАСС в пресс-службе на международном военно-технического форуме «Армия-2021».

Ожидается, что новая разработка будет с улучшенными боевыми характеристиками. По данным пресс-службы, работа по характеристикам превышает известные зарубежные аналоги.

6 августа министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%. По его словам, Российская армия — современная, мобильная, компактная и боеспособная.

Так, 10 августа стало известно, что Вооруженные силы РФ за первое полугодие этого года получили более 200 единиц вооружения и военной техники.

Ранее, 3 августа, начальник военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал, что в России создается новейшая авиационная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95. Он также добавил, что для ВКС РФ разрабатываются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы и другая новейшая военная техника.