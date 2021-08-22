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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на беспорядки

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Истребители израильских ВВС нанесли в ночь на воскресенье удары по четырем оружейным цехам и складам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила 22 августа пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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В ведомстве рассказали, что в субботу днем сотни палестинцев пытались преодолеть забор безопасности на севере сектора Газа, в итоге ситуация переросла в беспорядки. В результате столкновений из огнестрельного оружия был тяжело ранен военный израильской приграничной службы. Он госпитализирован.

«В ответ на ожесточенные беспорядки, которые ХАМАС спровоцировал сегодня на границе Израиля и Газы, наши силы только что нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам ХАМАС», — написал ЦАХАЛ в Twitter.

16 августа Армия обороны Израиля сообщила, что одна ракета выпущена по территории еврейского государства из сектора Газа, ее перехватила израильская система ПВО «Железный купол».

При этом 7 августа израильский беспилотный летательный аппарат атаковал сельскохозяйственные угодья в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Сообщалось, что беспилотник выпустил как минимум два ракетных снаряда, которые привели к разрушению пустынной территории.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем после того, как власти еврейского государства начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме. Это спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

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