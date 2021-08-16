Прямой эфир
Происшествия
Рейс из Симферополя готовится к аварийной посадке в Домодедово
Политика
Глава Иркутской области доложил президенту о работе по борьбе с последствиями наводнения
Происшествия
Автомобиль загорелся на дублере Ленинградского проспекта в Москве
Мир
В МИДе отметили способность талибов к переговорам
Экономика
Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов
Мир
Ракета выпущена из сектора Газа по Израилю
Мир
Паралимпийца из Грузии задержали за избиение охранника гостиницы в Токио
Общество
Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате
Политика
ЦИК провела жеребьевку позиций партий в бюллетене на выборах в Думу

Ракета выпущена из сектора Газа по Израилю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю, ее перехватила израильская система ПВО «Железный купол», сообщает в понедельник, 16 августа, Армия обороны Израиля в Twitter.

Режим превращения огня: как Израиль и Газа идут к перемирию
«Известия» побывали на границе с Газой и попали под перекрестный ракетный обстрел

Отмечается, что на юге страны прозвучали сирены.

7 августа израильский беспилотный летательный аппарат атаковал сельскохозяйственные угодья в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Сообщалось, что беспилотник выпустил как минимум два ракетных снаряда, которые привели к разрушению пустынной территории. О жертвах или раненых информации не поступало.

До этого о налетах ВВС Израиля на Газу сообщалось 25 июля. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего сектор.

В тот же день палестинские группировки открыли ответный огонь по авиации еврейского государства.

24 июля палестинский подросток погиб и не менее 146 человек пострадали в столкновениях с военными Израиля. Согласно сведениям местного отделения Красного Креста, местные жители «пострадали от резиновых и обычных пуль, а также от слезоточивого газа во время столкновений с оккупацией в Бейте».

В прошлый раз обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с московским). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021