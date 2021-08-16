Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю, ее перехватила израильская система ПВО «Железный купол», сообщает в понедельник, 16 августа, Армия обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что на юге страны прозвучали сирены.

7 августа израильский беспилотный летательный аппарат атаковал сельскохозяйственные угодья в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Сообщалось, что беспилотник выпустил как минимум два ракетных снаряда, которые привели к разрушению пустынной территории. О жертвах или раненых информации не поступало.

До этого о налетах ВВС Израиля на Газу сообщалось 25 июля. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего сектор.

В тот же день палестинские группировки открыли ответный огонь по авиации еврейского государства.

24 июля палестинский подросток погиб и не менее 146 человек пострадали в столкновениях с военными Израиля. Согласно сведениям местного отделения Красного Креста, местные жители «пострадали от резиновых и обычных пуль, а также от слезоточивого газа во время столкновений с оккупацией в Бейте».

В прошлый раз обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с московским). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.