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Израиль нанес удары по северной части сектора Газа

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Израильский беспилотный летательный аппарат атаковал сельскохозяйственные угодья в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Об этом сообщило в ночь на субботу, 7 августа, палестинское агентство ВАФА.

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По его данным, беспилотник выпустил как минимум два ракетных снаряда, которые привели к разрушению пустынной территории. О жертвах или раненых информации не поступало.

Последний раз о налетах ВВС Израиля на Газу сообщалось 25 июля. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего сектор.

В тот же день палестинские группировки открыли ответный огонь по авиации еврейского государства.

До этого, 24 июля, палестинский подросток погиб и не менее 146 человек пострадали в столкновениях с военными Израиля. Согласно сведениям местного отделения Красного Креста, местные жители «пострадали от резиновых и обычных пуль, а также от слезоточивого газа во время столкновений с оккупацией в Бейте».

В начале мая обострился конфликт между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с московским). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

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