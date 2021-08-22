Якобы приплывший с Кушнаира в Японию россиянин не выглядел мокрым

Россиянин, заявивший, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, выглядел сухим, когда был впервые был замечен в поселке Накасибецу 19 августа. Об этом пишет японское издание «Иомиури» со ссылкой на местного жителя.

По словам источника газеты, 70-летнего жителя поселка, который обнаружил иностранца, мужчина бродил рядом с полицейским участком в темно-синей спортивной одежде, кроссовках и имел при себе рюкзак.

Газета «Майнити» добавляет, что помимо рюкзака у россиянина имелся небольшой кулек, шляпа, очки в золотой оправе и маска.

Когда японец обратился к неизвестному, тот ответил на японском языке: «нет паспорта», «Кунашир», «приплыл».

По данным японских СМИ, мужчина просил убежища в Японии, хотя ранее сообщалось, что он намерен просить убежища в третьей стране.

Ранее, 21 августа, в администрации Южно-Курильского городского округа сообщили, что три года назад россиянин поселился на Курилах в заброшенном доме. Уточнялось, что 17 августа мужчина исчез. В селе Дубовое думали, что он пропал. При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии. Сообщалось также, что раньше мужчина жил на Урале, затем получил «дальневосточный гектар» на Кунашире. Мужчине 40 лет, он всегда был замкнутым и немногословным.

Сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, появились ранее в тот же день.

Отмечалось, что расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

В посольстве России в Японии сообщили, что диппредставительство находится в тесном контакте с японскими компетентными органами для выяснения соответствующих обстоятельств.

Мужчину передали работникам эмиграционного бюро города Саппоро. Работники бюро должны будут изучить дело россиянина, после чего либо выдадут ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.