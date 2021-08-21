Россиянин приплыл с Кунашира в Японию с просьбой об убежище

Гражданин России, который самостоятельно приплыл в Японию якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, передан работникам эмиграционного бюро города Саппоро. Об этом в субботу, 21 августа, сообщило Киодо, ссылаясь на правительственные источники.

По данным агентства, мужчина приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо. Расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

Работники бюро должны будут изучить дело россиянина, после чего либо выдадут ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.

Комментарием посольства РФ пока не поступали.

27 июля сообщалось, что в Великобритании планируется издать закон о запрете пересекать Ла-Манш без разрешения, власти перебросят к проливу больше пограничников. В 2021 году на лодках в страну уже приплыли 8 тыс. мигрантов. Большинство из нелегалов не знают языка, но могут рассчитывать на пособие.