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Власти Курил рассказали подробности об уплывшем в Японию россиянине

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Гражданин России, который приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии, три года назад поселился на Курилах в заброшенном доме. Об этом в субботу, сообщили в администрации Южно-Курильского городского округа.

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«17 августа исчез. В Дубовом хватились его, думали, что пропал. При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии и прочее, он культуру Японии любил», — рассказали в администрации «Интерфаксу».

Сообщается, что раньше мужчина жил на Урале, затем получил «дальневосточный гектар».

«По интернету получил «дальгектар» на острове Кунашир в районе села Головнино и три года назад приехал к нам. Жил в селе Дубовое, в заброшенном доме. Работал на подработках «там-сям» — ящики носил в магазинах, где-то на тракторе подрабатывал», — добавили в администрации.

Кроме того, отмечается, что мужчине 40 лет, он всегда был замкнутым и немногословным.

Сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища появились ранее в этот день. Сотрудники японской полиции сообщили, что приплывший россиянин якобы планирует обратиться к властям третьей страны с прошением о предоставлении убежища.

Отмечалось, что расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

В посольстве России в Японии сообщили, что диппредставительство находится в тесном контакте с японскими компетентными органами для выяснения соответствующих обстоятельств.

Мужчину передали работникам эмиграционного бюро города Саппоро. Работники бюро должны будут изучить дело россиянина, после чего либо выдадут ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.

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