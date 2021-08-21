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Приплывший в Японию россиянин намерен просить об убежище в третьей стране

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Гражданин России, который приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии, якобы планирует обратиться к властям третьей страны с прошением о предоставлении убежища. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил телеканал Nippon TV со ссылкой на сотрудников японской полиции.

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Как сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро, полиция Японии еще не известила их о подробностях дела.

«Полиция Японии пока не известила генконсульство РФ в Саппоро об обстоятельствах дела якобы обратившегося с просьбой об убежище в третьей стране россиянина», — сказал «РИА Новости» генконсул в Саппоро Сергей Марин.

Сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища появились ранее в этот день.

Отмечалось, что расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

В посольстве России в Японии сообщили, что диппредставительство находится в тесном контакте с японскими компетентными органами для выяснения соответствующих обстоятельств.

Мужчину передали работникам эмиграционного бюро города Саппоро. Работники бюро должны будут изучить дело россиянина, после чего либо выдадут ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.

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