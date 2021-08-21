Посольство РФ выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине

Посольство РФ в Японии выяснит обстоятельства о якобы попросившем убежище в Японии россиянине. Об этом в субботу, 21 августа, сообщили в ведомстве.

«В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств», — написали на странице посольства в Facebook.

21 августа гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища. Расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

На данный момент мужчина передан работникам эмиграционного бюро города Саппоро. Работники бюро должны будут изучить дело россиянина, после чего либо выдадут ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.