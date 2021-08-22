Российские хоккеистки обыграли швейцарок на старте ЧМ-2021

Женская сборная России победила команду Швейцарии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа чемпионата мира – 2021, сообщило в воскресенье, 22 августа, издание «Спорт-Экспресс».

Шайбы в ворота швейцарок забили Валерия Павлова (31-я минута), Виктория Кулишова (32) и Мария Баталова (58). При этом первые два гола россиянки сделали с разницей в 14 секунд.

Со стороны сборной Швейцарии отличилась Алина Мюллер.

В следующем матче российская команда встретится с Канадой. Игра пройдет 23 августа и начнется в 1:00 мск.

После первого тура в группе A по три очка набрали сборные США, Канады и России. Команды Финляндии и Швейцарии не набрали очков.

Групповой этап ЧМ-2021 завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа.

В настоящем матче российские спортсменки выступают под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна в случае побед будет звучать фрагмент Первого концерта Петра Чайковского. Это связано с санкциями в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за статуса несоответствия Российским антидопинговым агентством кодексу WADA.

Российские хоккеистки завоевали три бронзы мировых первенств в 2001, 2013 и 2016 годах.

Женский чемпионат мира – 2021 в Калгари продлится с 20 августа по 1 сентября. Российские спортсменки в группе A, они встретятся со сборными США, Финляндии, Швейцарии и Канады.