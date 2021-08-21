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Глава Крыма назвал Зеленского примерным плательщиком за квартиру

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов привел в пример президента Украины Владимира Зеленского как законопослушного плательщика за квартиру.

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По его словам, украинский лидер исправно платит квартплату за свою недвижимость в регионе.

«Он [Зеленский] дисциплинированный, молодец. По 6 тыс. рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — отметил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

В феврале Аксенов уже сообщал, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове семьи Зеленского производится регулярно.

Кроме того, по мнению главы Крыма, Зеленский в случае обострения внутриполитической ситуации на Украине может попросить убежище на полуострове.

О наличии у Зеленского недвижимости в Крыму стало известно в предвыборный период в 2019 году. Супруга украинского президента приобрела квартиру еще в 2013 году, до возвращения Крыма в состав РФ. В штабе Зеленского отметили, что президент намерен пользоваться недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма на Украину».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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