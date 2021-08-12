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Аксенов назвал возможную причину покупки жилья Зеленским в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» в четверг, 12 августа, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в случае обострения внутриполитической ситуации в стране может попросить убежище в Крыму.

Аксенов пояснил, что именно это может быть причиной необходимости для Зеленского обладать квартирой на полуострове.

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«Держит, наверное, если политическое убежище придется просить впоследствии, когда бежать с Украины будет. Но мы его выдадим, тут без сомнений», — сказал глава Крыма.

В 2019 году в пресс-службе украинского лидера сообщали, что его супруга Елена Зеленская приобрела недвижимость в поселке Ливадия в ялтинском регионе на Южном берегу Крыма в соответствии с законодательством Украины в апреле 2013 года, напоминает «Газета.ру».

Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. В штабе также рассказали, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

При этом в феврале 2021 года Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги Зеленского производится регулярно. На вопрос журналиста, есть ли у Елены Зеленской и ее супруга преимущество для получения российского гражданства как владельцев недвижимости в Крыму, глава республики заявил, что вряд ли.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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