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Путин посетил Нижегородский кремль

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Президент России Владимир Путин в субботу, 21 августа, поучаствовал в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода. Его сопровождал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава государства осмотрел Михайло-Архангельский собор на территории Нижегородского кремля, колокольню Спасо-Преображенского собора, памятник основателю Нижнего Новгорода князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому, а также памятник князю Дмитрию Донскому и его супруге княгине Евфросинии Московской.

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В ходе мероприятий президенту продемонстрировали военную технику времен Великой Отечественной войны и памятник «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла». Путин также ознакомился со стендами о реконструкции манежа и самого кремля. Последний расположен на месте первой дороги в Нижнем Новгороде и единственной вплоть до XIX века — Ивановском съезде.

Глава государства также осмотрел «николаевскую брусчатку», которая является частью исторической каменной дороги, построенной по указу императора Николая I.

В ходе осмотра Никитин отметил, что Нижегородский кремль «никогда не брали» за все 800 лет существования города.

Нижегородский кремль — это крепость, построенная в начале XVI века для защиты восточных рубежей русского государства. Комплекс включает 13 башен, также на его территории сохранился Михайло-Архангельский собор, где находится могила организатора Земского ополчения 1611—1612 при борьбе русского народа против польско-литовской и шведской интервенций Кузьмы Минина. В 2021 году начались масштабные аварийные работы и декоративный ремонт крепости.

Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем. 21 августа этого года в честь 800-летия города был организован ряд мероприятий, куда вошли фестиваль оркестров, выступление Басты, а также гала-шоу и фейерверк.

21 августа Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города. Он отметил, что Нижний Новгород — великий город, который «хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воле российского народа».

В тот же день глава государства вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным осмотрели парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Как пояснил губернатор, название «Швейцария» возникло из-за особенностей ландшафта.

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