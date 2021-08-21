Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города

Президент России Владимир Путин 21 августа поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города.

«Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода, поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Нижний Новгород — великий город, который «хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воле российского народа».

Как отметил президент, именно в этом городе «сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России».

Ранее в этот день Путин вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным осмотрели парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Как пояснил губернатор, название «Швейцария» возникло из-за особенностей ландшафта.

Ранее, 20 августа, в правительстве Нижегородской области рассказали, что реставрация объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею города обошлась в 23,5 млрд рублей.

К юбилею в городе отреставрировано более 60 объектов и обустроены 14 общественных территорий. Реализованы такие крупные задачи, как благоустройство Нижегородского кремля, воссоздание Чкаловской лестницы, которая открылась в начале августа выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра, а также строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе.

В правительстве региона отметили, что после проведения юбилея реставрационные работы продолжатся. В дополнение к уже сданным 60 объектам культурного наследия еще около 30 будут доделаны к концу года.