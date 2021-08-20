Реставрация объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде обошлась в 23,5 млрд

Реставрация объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею города обошлась в 23,5 млрд рублей — итоговую цифру «Известиям» назвали в областном правительстве. Там отметили, что самым дорогим объектом стал Нижегородский кремль: его восстановление оценено в 3,7 млрд.

При этом изначально бюджет на 800-летие города был меньше 1 млрд рублей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Заметная часть из 23,5 млрд — внебюджетные средства, которые удалось привлечь из разных источников. Это крупные компании, и список их очень длинный. Большое им спасибо», — отметил он.

По информации регионального кабмина, к юбилею в городе отреставрировано более 60 объектов и обустроены 14 общественных территорий. Реализованы такие крупные задачи, как благоустройство Нижегородского кремля, воссоздание Чкаловской лестницы, которая открылась в начале августа выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра, а также строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе. К числу других глобальных проектов можно отнести строительство фуникулера, восстановление Большой Покровской улицы, площади Максима Горького, Нижне-Волжской набережной, Александровского сада и парка «Швейцария».

В правительстве региона отметили, что после проведения юбилея реставрационные работы продолжатся. В дополнение к уже сданным 60 объектам культурного наследия еще около 30 будут доделаны к концу года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С новым Нижним: каким стал город к 800-летнему юбилею