Путин посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 21 августа осматривают парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде, где пройдут праздничные мероприятиях в честь 800-летия основания города.

Как пояснил губернатор, название «Швейцария» возникло из-за особенностей ландшафта.

«Ему сто лет. Даже больше ста лет — 118. В 1903 году был высажен родителями с детьми... И назвали его «Швейцария» за вот эти склоны, ландшафты, которые напоминают Альпы», — рассказал Никитин.

В рамках своего визита в Нижний Новгород российский лидер ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за последние полвека и посетит гала-шоу «Начало нового».

Ранее, 20 августа, в правительстве Нижегородской области рассказали, что реставрация объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею города обошлась в 23,5 млрд рублей.

К юбилею в городе отреставрировано более 60 объектов и обустроены 14 общественных территорий. Реализованы такие крупные задачи, как благоустройство Нижегородского кремля, воссоздание Чкаловской лестницы, которая открылась в начале августа выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра, а также строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе.

В правительстве региона отметили, что после проведения юбилея реставрационные работы продолжатся. В дополнение к уже сданным 60 объектам культурного наследия еще около 30 будут доделаны к концу года.