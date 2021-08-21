Двое из семи сбежавших из психдиспансера в Бурятии задержаны

Двое осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера в Новой Бряни в Бурятии, задержаны. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, правоохранители задержали Мухонаева Ж., осужденного за кражу, и Абрахимова А. Еще пятеро сбежавших остаются на свободе.

О побеге стало известно ранее в этот день. По уточненным данным, из диспансера сбежали семь человек.

Заключенным удалось сбежать во время бунта. Беспорядки произошли в отделении, где находились 60 пациентов. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

В распоряжении «Известий» есть список с фамилиями сбежавших: Поспелов В.А., Абрахимов А.Г., Мухонаев Ж.С., Айшеев А., Найпак В.В., Расов А.С, Лубсанов Б.А. В числе поставленных им диагнозов — расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость.