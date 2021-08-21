Стали известны подробности побега заключенных из психбольницы в Бурятии

Семь человек, по уточненным данным, сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни в Бурятии, где проходят принудительное лечение осужденные.

О побеге стало известно ранее в этот день. Предварительно сообщалось о пяти сбежавших.

В распоряжении «Известий» оказался список с фамилиями сбежавших: Поспелов В.А., Абрахимов А.Г., Мухонаев Ж.С., Айшеев А., Найпак В.В., Расов А.С, Лубсанов Б.А. В числе поставленных им диагнозов — расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, заключенным удалось сбежать во время бунта. Беспорядки произошли в отделении, где находились 60 пациентов.

В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

Глава республики Алексей Цыденов отмечал, что на место направлены бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий также выехало руководство МВД. Он также призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.