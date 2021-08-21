В Бурятии из психбольницы сбежали пятеро осужденных

В Новой Бряни в Бурятии из психоневрологического диспансера сбежали пятеро осужденных. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно сбежало пять человек, но пока информация уточняется», — написал он на странице в Facebook.

На данный момент на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий также выехало руководство МВД, дополнил глава республики.

«Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми», — заключил он.

В июне прошлого года два опасных преступника и мужчина с алкогольной зависимостью сбежали из психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске. Двое из беглецов ранее были осуждены по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Через несколько дней мужчин нашли и вернули в больницу.