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Орбиту МКС подняли для подготовки к старту «Союза» с актрисой и режиссером на борту

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Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли для подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». На его борту находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они снимут первый художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов». Об этом сообщила в субботу, 21 августа, пресс-служба «Роскосмоса».

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«С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Помимо режиссера и актрисы, на борту «Союза» находится космонавт Антон Шкаплеров.

Двигатели служебного модуля «Звезда» были включены в 07:04 мск и проработали 50 секунд, а величина импульса составила 0,71 м/с. По данным госкорпорации, после маневра средняя высота в настоящий момент составляет 420,91 км над поверхностью Земли.

Специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав «Роскосмоса») обрабатывают телеметрическую информацию, по результатам которой укажут точные параметры орбиты МКС.

Кинематографисты вернутся на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

Изначально коррекция орбиты МКС была запланирована на 19 августа, однако ее перенесли на два дня по просьбе американской стороны. Причиной стала техническая неготовность американского сегмента, о которой в подмосковный Центр управления полетами сообщил Flight Director партнеров.

В «Роскосмосе» заявили, что орбиту требуется скорректировать для формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой «Союза МС-19», а также перед расстыковкой и посадкой «Союза МС-18».

В прошлый раз коррекция орбиты МКС проводилась 24 июня двигателями грузового корабля «Прогресс МС-16». Тогда орбиту станции подняли на 850 м — до 420,3 км.

8 августа на МКС прошли первые в истории «космические Олимпийские игры». В первых «космических Играх» было четыре дисциплины. В турнире участвовали семь атлетов. Всего было две команды.

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