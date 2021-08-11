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В «Роскосмосе» назвали дату прилета на борт МКС первой актрисы

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На 5 октября запланирован запуск корабля «Союз МС-19», на котором на Международную космическую станцию (МКС) впервые полетит актриса. Такой информацией поделился с «РИА Новости» представитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос».

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечается в 11:55 по московскому времени.

С участником 66-й экспедиции космонавтом Антоном Шкаплеровым также полетят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. На орбите они снимут первый художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов».

Кинематографисты вернутся на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

Это далеко не первый творческий эксперимент на борту международной станции — на днях там прошли первые в истории «космические Олимпийские игры».

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