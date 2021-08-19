В «Роскосмосе» назвали причину переноса коррекции орбиты МКС

В «Роскосмосе» в четверг, 19 августа, заявили, что коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС) была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны.

«Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в подмосковный Центр управления полетами сообщил Flight Director партнеров», — сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что коррекция орбиты МКС перенесена на резервную дату — 21 августа.

Согласно первоначальным планам, коррекция орбиты станции должна была стартовать 19 августа в 7:04 мск и продлиться 47 секунд. Как уточняли в госкорпорации, орбиту необходимо скорректировать для формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой «Союза МС-19», а также перед расстыковкой и посадкой «Союза МС-18».

В прошлый раз коррекция орбиты МКС проводилась 24 июня двигателями грузового корабля «Прогресс МС-16». Тогда орбиту станции подняли на 850 м — до 420,3 км.

Кроме того, 29 июля модуль «Наука» пристыковался к МКС, после чего стало известно о незапланированно включившихся двигателях модуля. Спустя время их удалось отключить.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».