На МКС прошли первые в истории «космические Олимпийские игры»

На Международной космической станции (МКС) прошли первые в истории «космические Олимпийские игры». Об этом рассказал в воскресенье, 8 августа, французский астронавт Тома Песке в Twitter.

Он уточнил, что в первой «космической Олимпиаде» было четыре дисциплины. В турнире участвовали семь атлетов. Всего было две команды.

В «вольной программе без пола» победу одержал россиянин Петр Дубров, который выполнил упражнения, не касаясь при этом никаких поверхностей станции.

Еще одной дисциплиной были соревнования по гандболу без использования рук. По правилам космонавт должен был забить шарик в импровизированные ворота при помощи дыхания.

Также в рамках «космических Игр» были проведены соревнования по синхронному плаванию и стрельбе из резинки в невесомости.

Ранее в этот день состоялась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые медали. Вторыми оказались китайцы (‪38–32–18), на третьем месте — японцы (27–14–17). Россия занимает пятую строчку.

В этот же день на Красной площади было проведено мероприятие, которое получило название «Из России с любовью». В честь спортсменов прозвучал гимн РФ. На сцене выступили народный артист России, пианист Денис Мацуев и оркестр под управлением дирижера народного артиста СССР Юрия Башмета.

Сборная ОКР заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали — всего 71 награда, добавляет «Спорт-Экспресс».